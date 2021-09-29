ندوة اليوم لـ«المتمردة» إلهام شاهين بعد تكريمها بـ«القومي للمسرح»

يعقد على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري لدورته الـ14، ندوة للفنانة إلهام شاهين، عصر اليوم، وذلك بعد تكريمها خلال حفل افتتاح المهرجان مساء يوم الاثنين الماضي، بصحبة عدد من نجوم الفن أبرزهم سامي مغاوري، فاروق فلوكس، والفنان الراحل عبدالله غيث، والنجمين الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

25 مسرحية قدمتها الفنانة إلهام شاهين على خشبة المسرح

وعبَّرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها خلال تسلمها التكريم بقولها: «أنا فرحانة جدًا ومبسوطة إن بتكرم في بيتي، وفخورة لما يقولوا عني إلهام شاهين نجمة السينما الوحيدة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية».

وأصدر المهرجان القومي للمسرح، كتابًا عن المشوار الفني للنجمة إلهام شاهين يحمل عنوان «المتمردة»، والذي ذُكر فيه أنها تمتلك رصيدًا من الأعمال المسرحية يتجاوز الـ 25 مسرحية مع عدد كبير من النجوم، فضلًا عن تعاملها مع كبار المخرجين في المسرح المصري.

بكاء دنيا سمير غانم بعد تسلم تكريم والديها بالمهرجان القومي للمسرح

وكان عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا قد تفاعلوا مع حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بسبب الظهور الأول للفنانة دنيا سمير غانم، التي حضرت حفل الافتتاح لتسلم تكريم والديها، ولم تتمالك دموعها خلال عرض مقاطع من أعمال والديها، ووجهت رسالة شكر لكل التكريمات التي حصل عليها والداها من قِبل عدد من المهرجانات السابقة، وتأكيدها أن دعوات الناس الصادقة تطمئنها.

ومن المواقف الإنسانية بافتتاح المهرجان، بكاء الفنان سامي مغاوري بعد تسلمّه درع التكريم، وقوله إنه حصل على تكريمات كثيرة من الخارج «لكن مفيش زي التكريم في مصر أبدًا»، ولم يستطع استكمال كلماته بسبب دموعه والتصفيق الحار الذي حظى به من قِبل جميع الحاضرين.

كما حظى الفنان فاروق فلوكس، لحظة تكريمه بتصفيق وترحاب شديدين من قِبل جميع الحضور، وتقديمه رسالة اعتذار لوالده الراحل لأول مرة لعدم الاستعانة باسمه خلال مشواره الفني «اسمي فاروق توفيق، وبعتذر لأبويا إن اسمه مش مرتبط باسمي في عالم الفن، ولما شافني على خشبة المسرح قالي اختار الاسم اللي يعجبك ومات وهو راضي عني».

ومن بين المشاهد اللافتة في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، قيام الفنان أشرف عبدالغفور، بتسلم تكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ويوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، ثم مغادرة خشبة المسرح سريعًا دون إلقاء كلمة أسوة بباقي المكرمين من نجوم الفن.