توفيق عبدالحميد عن إصابته بانزلاق غضروفي: «مفيش تحسن.. أتمنى أخف وأرجع للفن»

يعاني الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، منذ فترة من الإصابة بالانزلاق الغضروفي، الأمر الذي بسببه خضع لعدد من جلسات العلاج الطبيعي، ولكن لا يوجد تحسن ملحوظ، بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

توفيق عبدالحميد: الفن وحشني جدًا

وعن تطورات حالته الصحية، قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه حتى الآن لا يوجد تحسن رغم جلسات العلاج الطبيعي التي خضع لها خلال الفترة الماضية، «لغاية دلوقتي مفيش تحسن، وذهبت لعدد من الأطباء ولكن مفيش جديد، ومؤمن بكل ما يكتبه الله، وإن شاء الله يكون ربنا شايل حاجة أحسن، محدش يعرف الخير فين».

وأضاف الفنان توفيق عبدالحميد، «بتمنى أخف وأرجع تاني للجمهور، الفن وحشني جدًا والناس وحشوني».

توفيق عبدالحميد ينشر صور بصحبة كلابه

وكان الفنان توفيق عبدالحميد، قد قام بنشر صور جديدة بصحبة كلبيه، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، وتأكيد أنه تعمد ذلك على أن هذه الصفحة هي الحساب الرسمي الوحيد الخاص به بعيدًا عن الصفحات «المزيفة» التي تحمل اسمه، وتنشر على لسانه في كثير من الأحيان كلامًا غير صحيحًا.

وحسب تصريحاته لـ«الوطن»، فإن نشر «عبدالحميد» صورا من داخل منزله، جاء للتأكيد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن الصفحات المنسوبة له، متابعًا: «عندما أكتب أي شيء على حسابي الحقيقي، تأتيني تساؤلات كثيرة مثل هو إنت توفيق عبدالحميد بجد؟، قولت أجاوب على السؤال ده لآخر مرة من خلال نشر صور جديدة من داخل منزلي تُنشر لأول مرة وغير موجودة على محركات البحث».

وتابع: «فيه صفحات كثيرة على السوشيال ميديا تحمل اسمي، وفي الحقيقة لا تمت لي بصلة، وأحيانًا يتم نسب أمور وتصريحات لي بخلاف الحقيقة، وده شيء يزعجني كثيرًا، وأؤكد أن هذه الصفحة التي نشرت عليها صوري بصحبة كلابي هي الحقيقية».