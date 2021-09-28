مبلغ مالي وشهادة تقدير لمواطن سلم لوحة أثرية عثر عليها في أرضه بالإسماعيلية

سلم اليوم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة والآثار إلى المواطن يحيى طه، والذي قام بالإبلاغ وتسليم لوحة أثرية كان قد عثر عليها، في شهر يوليو الماضي، داخل قطعة أرض يمتلكها بالإسماعيلية، أثناء استصلاحها تمهيدا لزراعتها.

مكافأة مالية وشهادة تقدير

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، أن الوزارة تحرص دائما على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجا وعملا مشرفا للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.

كما تم منح المواطن مكافأة مالية جرى تقديرها وفقا لقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

عرض اللوحة في متحف الإسماعيلية

جدير بالذكر أن هذه اللوحة الأثرية تم عرضها بمتحف الإسماعيلية بعد ترميمها، وهي تمثل إحدى اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق، ويبلغ طولها 230 سم وعرضها 103 سم وسمكها 45 سم؛ وهي مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح وحفر عليها خرطوش للملك «واح- ايب- رع»، خامس ملوك الأسرة 26 و15 سطرا من الكتابة الهيروغليفية.