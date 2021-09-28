لاعبو الزمالك يرفضون نزول التدريب بسبب أزمة المستحقات

رفض لاعبو فريق الزمالك التدريب، اليوم، بسبب أزمة المستحقات التي يعاني منها النادي خلال الآونة الأخيرة، التي تسببت في غضب كبير بين اللاعبين خلال الفترة الماضية، وتسببت أيضا في رفض اللاعبين نزول التدريب في وقت سابق.

وذكر مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك لـ«الوطن سبورت»، أن لاعىو الزمالك رفضوا خوض مران الفريق بسبب أزمة المستحقات المالية، حيث عقدوا جلسة داخل غرفة الملابس ثم غادروا النادي دون خوض المران.

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