كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة 5 أيام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مباراة ودية أمام فريق بيراميدز في الخامسة مساء الخميس المقبل، بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة بالقلعة البيضاء، مع نظيره في نادي بيراميدز، على خوض المباراة، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الذي طلب خوض وديتين في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين، ويحصل الفريق الأبيض على 5 أيام راحة، بعد ودية بيراميدز، في إطار الاستعداد لمواجهة توسكر الكيني.

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