«شردي» بعد إصابته بكورونا: صديقي الوحيد في غرفتي «جهاز الأكسجين»

أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه حصل على الجرعة الثانية من لقاح أسترازينكا الأسبوع الماضي، وكان يستعد للسفر لحضور أحد المؤتمرات في الأردن، بصحبة عدد من الإعلاميين الكبار في الوطن العربي، وبعد الوصول خضع لفحص «PCR» في المطار، وظهرت النتيجة إيجابية، رغم أنه خضع لفحص آخر قبل السفر، وكانت النتيجة سلبية، مشيرًا إلى أن الأطباء هناك قالوا له إن هذا يحدث لأنه قد يكون تعرض للعدوى بعد الفحص الأول.

محمد مصطفى شردي في العزل الطبي

وقال «شردي»، في اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أنه في العزل الطبي في الفندق، وكل زملائه يتصلون للاطمئنان عليه، لافتًا إلى أنه يتلقى كمية دعم كبيرة من المصريين والسفارة المصرية في الأردن، موضحًا أنه لا يعاني من أعراض قوية، وهو في العزل منذ ثلاثة أيام، واليوم هو الرابع.

وتابع الإعلامي: «قاعد في الأوضة ومش عارف الصبح من الليل، وصديقي الوحيد هو جهاز قياس الأكسجين، وفيه بعض الناس عرفت وحب الناس دين على رقبتي، وفيه مشاهدين أنا معرفهمش تلقيت منهم رسائل دعم كثيرة، وأنا بشكر كل الناس المحترمة، وإن شاء الله أزمة وهتعدي، وأنا سعيد بالحب ده».

اتباع الإجراءات الاحترازية

وأوضح أنه كان يتبع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة: «كنت برش الكحول على كل اللي بقابلهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وحاليًا أنا في الأردن ولكن أصدقائي الأردنيين يحيطون بي، وحاجة تفرح جدًا، وأشعر إنها أكثر مما استحق، وهناك تواصل مستمر مع العاملين في قناة الحياة، وأنا بحبكم كلكم، وربنا يخلي كل اللي سألوا عليا»، مشيرًا إلى أن إصابته بكورونا تزامنت مع احتفاله بعيد ميلاده.