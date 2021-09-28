القضاء الإداري بالمنصورة يرفض الطعن على انتخابات نادي جزيرة الورد

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، الحكم بعدم اختصاص وإحالة لمحكمة المنصورة الابتدائية، في القضيتين رقم 15991 لسنة 43 ق، و15832 لسنة 43 ق، وذلك للطعن على انعقاد الجمعية العمومية لـ نادي جزيرة الورد بالمنصورة، وإيقاف انعقادها وبطلانها بصفه مستعجلة، وبطلان القرارات الصادرة عنها، والتي من المقرر إجراؤها 1 أكتوبر المقبل، والمرفوعة من عبدالعزيز متولي عبدالعزيز، ومجدي إبراهيم علي السيد زغلي، ضد كل من وزير الدولة للشباب والرياضة بصفته، ومحافظ الدقهلية بصفته، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بصفته، ورئيس نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بصفته، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفته.

صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، اليوم، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد، وعضوية المستشارين محمود السيد فتحي أحمد محمد، ومحمد أحمد أحمد نوارج، وعيد ناصف محمد عبدالسميع، ومحمد محمد عبدالحليم علي، ومحمد محمد عبدالحق شحاته، ومحمود محمد المهدي مرسي، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد أبو السعود عبدالعزيز مفوض الدولة، وسكرتارية محمد سيد هنداوي، وباسم عبدالحميد.

الطعن على انتخابات نادي جزيرة الورد

وطالب الطاعن الأول في دعواه، بوقف تنفيذ القرار السلبي لمديرية الشباب والرياضة بـ الدقهلية، والمتضمن عدم إصدار قرار بإدراج اسم المدعي ضمن كشوف الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب في نادي جزيرة الورد بالمنصورة، بكل ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء انتخابات مجلس الإدارة المحدد لها يوم 2021/10/1، مع كل ما يترتب عليه من آثار.

طلب ببطلان الانتخابات

وطالب الطاعن الثاني، وهو أحد المتقدمين للترشح لرئاسة النادي، ببطلان انعقاد الجمعية العمومية وإيقاف انعقادها وبطلانها، بصفة مستعجلة، وبطلان القرارات الصادرة عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص في نظر الدعوتين وإحالتهما لمحكمة المنصورة الابتدائية.

ومن جانبه أوضح عصام محمود محام النادي، أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع، وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية بالمنصورة، وبذلك تقام الجمعية العمومية بموعدها في أول اكتوبر وتجري الانتخابات للدورة الانتخابية الجديدة 2021 - 2025، على مقعد الرئاسة والعضوية فوق السن وتحت السن، بعدما فاز بالتزكية كل من يوسف محمد مجاهد بمنصب أمين الصندوق، وحاتم أحمد عبدالرحيم بمنصب نائب الرئيس.

ويتنافس بالانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة، طارق أحمد محمد عبدالهادي، رئيس النادي الحالي، ومجدي إبراهيم على السيد زغلي، وتقدم للترشح على منصب العضوية فوق 35 سنة، 8 مرشحين، وذلك لاختيار 6 أعضاء.

حيث يتنافس كل من: إبراهيم مصطفى إبراهيم عبدالمجيد، وشادي محمد المهدي محمد أحمد يوسف، وشریف حسن محمد المزاحي، ومحمد سعد محمد عبدالله، ومحمد فؤاد عبدالله حسام الدين، ونبيل سمير محمد الجيار، ونجوى محمود محمد عمارة، وهشام مصطفى عبدالمقصود.

بينما تقدم للترشح على مقاعد العضوية تحت 35 سنة، 7 مرشحين وذلك لاختيار 3 أعضاء فقط، حيث يتنافس كلا من أحمد نادر قطب عبد المعطي فلاح، وأیمن أشرف ذکری حسانين، وحسام أيمن نور الدين عباس، وعاطف محمد إبراهيم على الجمل، وعمر على فتحى محمد بهريز، ومحمد حسام عبدالرحمن عتمان، ومحمد ماهر ماهر حامد.