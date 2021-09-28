«العليا للفيروسات»: أعراض الموجة الرابعة لكورونا تشبه البرد.. والذروة خلال أسبوعين

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي وأستاذ الأمراض الصدرية، إنه يتوقع بأن تكون ذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأسبوعين المقبلين، مع دخول الجامعات والمدارس وبداية العام الدراسي، لافتا إلى أن الموجة الثالثة من كورونا شهدت طفرات سلالة دلتا وهذا لم يحدث في الموجتين الأولى والثانية، وسط ارتفاع عدد إصابات الأطفال في الموجة الأخيرة.

«خطاب»: قلة الحالات الحرجة في الموجة الرابعة

وأضاف «خطاب»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الأطباء لاحظوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ارتفاع عدد الحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بكورونا، ولكن الحالات الشديدة والتي تحتاج العناية المركزة قليلة.

اختفاء السلالة التي ظهرت في ووهان

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن العلماء وجدوا أن النوع الأول من فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية لم يعد موجودا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن عددا من دول العالم بدأت تطعيم الأطفال ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

تشابه أعراض كورونا مع البرد في الموجة الرابعة

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي وأستاذ الأمراض الصدرية، أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة تغيرت وتشبه نزلات البرد، مشيرا إلى أن بعض الحالات تصاب دون فقدان حاسة الشم أو التذوق أو ارتفاع الحرارة، مفضلا عزل الشخص الذي تظهر عليه أعراض الإصابة بالبرد لكي يجرى التحليل له والتأكد من عدم إصابته بكورونا.

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي وأستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن أعراض كورونا تظهر على الأطفال في صورة إسهال وكحة، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي تجهز كل السيناريوهات، مطالبا بتلقي التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا.