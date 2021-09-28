«الصحة»: نسبة الوفيات بين الأطفال بسبب كورونا لا تتجاوز 1%

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إن الدولة المصرية تقوم حاليًا على تطعيم كل من هم فوق سن الـ 18 سنة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كما أنه جار دراسة تطعيم كل من هم أصغر من ذلك بشكل تدريجي، موضحة في الوقت ذاته أن نسبة وفيات الأطفال نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد غير مذكورة ولا تتعدى الـ 1%، مشددة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها غسل الأيدي والوجه باستمرار.

لا يوجد علاج نستطيع القول بأنه فعال ضد كورونا

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر أحلى»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن آخر تحديث تم على بروتوكول علاج فيروس كورونا هو التعديل الخامس وتم قبل شهر، بإضافة نوع من العلاج عن طريق الأجسام المضادة، مشددة في الوقت ذاته أنه لا يوجد هناك علاج نستطيع القول إنه فعال ضد كورونا، مؤكدة أن مصر من ضمن الثلاث دول الأكثر أمانًا ضد كورونا، بسبب الجهود التي قامت بها مصر للتصدي للفيروس وتوفير لقاحات كورونا المختلفة.

نتوقع زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إلى أنه في الوقت ذاته هناك توقع بزيادة عدد الإصابات بالفيروس في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أن كل من داخل منظومة التعليم العالي متاح لهم الآن تطعيم كورونا، سواء طلاب أو أساتذة أو إداريين، فطلاب الجامعات الآن يمكنهم تلقي التطعيمات خلال 24 ساعة، مؤكدة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد، ويمكن القول إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا ستنتهي عندما تصل الإصابات إلى ذروتها.

متى تنتهي الموجة الرابعة من فيروس كورونا؟

وتابعت الدكتورة نهى عاصم: «عندما تصل أعداد الإصابات لذروتها، بعد ذلك تبدأ في الانخفاض، فكيرف إصابات كورونا إذا بدأ في الانخفاض لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وقتها يمكن القول إن الموجة الرابعة قد انتهت»، مشددة على ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يوجد 20 مليون مواطن في مصر عرضة للمضاعفات والوفاة إذا أصيبوا بفيروس كورونا نتيجة تقدم العمر أو لديهم أمراض مزمنة، وغيرها من هذه الأمور.