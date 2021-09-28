جمال عبد الناصر في السينما والدراما.. من أحمد زكي إلى ياسر المصري

لا يوجد زعيم عربي في العصر الحديث، كثرت الأعمال الفنية حول شخصيته، مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتظل سيرته حاضرة في الدراما والسينما، وتناوب على تجسيد شخصيته العديد من الممثلين، ليس فقط المصريين، ولكن أيضا نجوم عرب، أبرزهم الفنان الأردني ياسر المصري، لكن يبقا أبرزهم الفنان أحمد زكي، في فيلمه الشهير «ناصر 56».

أحمد زكي في «ناصر 56»

في عام 1996، تم إنتاج فيلم «ناصر 56» من بطولة أحمد زكي، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل، وإنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وناقش الفيلم فترة من حكم «ناصر» خلال عام 1956 وبعد قرار تأمين قناة السويس، وقدم «الإمبراطور» أداءً عظيمًا في تجسيد «حبيب الملايين»، واعتبره كثيرون أفضل من قدم شخصيته.

خالد الصاوي وفيلم «جمال عبد الناصر»

وقدم الفنان خالد الصاوي شخصية جمال عبد الناصر في فيلم كامل حمل اسمه، في عام 1999، وتحدث عن قصة حياته منذ الولادة إلى فترة الثورة والهزيمة، وعلاقته بعبد الحكيم عامر، وفترة حرب الاستنزاف وحتى وفاته في 1970.

مجدي كامل جسد «ناصر» مرتين

وفي الدراما، جسد الفنان مجدي كاملن شخصية الزعيم الراحل مرتين، الأولى كانت في مسلسل «العندليب» 2006، وبعد أن لفت الأنظار ببراعته في تقديم الدور، جسده للمرة الثانية في مسلسل «ناصر» عام 2008، وتحدث العمل الدرامي عن أبرز المحطات في حياته، ويعتبر ذلك من الأعمال المُفضلة إلى الجمهور.

فنانون عرب أجادوا تجسيد «حبيب الملايين»

ولم يقتصر تجسيد شخصية جمال عبد الناصر على الفنانين المصريين فقط، إذ قدم النجم السوري جمال سليمان دور الزعيم الراحل في مسلسل «صديق العمر» عام 2014، الذي ناقش قصة الصداقة بين «ناصر» وعبد الحكيم عامر، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وممدوح الليثي، وإخراج عثمان أبو لبن، وكذلك الفنان الأردني ياسر المصري، قدم دور «حبيب الملايين» في مسلسل «الجماعة 2» من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.

الفنان رياض الخولي، أيضًا كان له الحظ في تجسيد شخصية «ناصر» في مسلسل «أم كلثوم» عام 1999، وكذلك نبيل الحلفاوي، في مسلسل «أوراق مصرية» عام 1998، فضلا عن أدورا صغيرة أخرى جسدت «ناصر» مثل الفنان محمود الخولي في فيلم «أيام السادات».

موريس: أحمد زكي الأفضل في تجسيد «ناصر» سينمائيا

ومن جانبها، تحدثت الناقدة الفنية ماجدة موريس، عن الفنان الأفضل في تجسيد دور أحمد زكي في السينما والدراما، قائلة إنه في السينما كان أحمد زكي الأفضل، لقدرته على التمكن من الشخصية كاملة من الأسلوب والشعور وإظهار كبرياء «ناصر»، وقدرته على الخطابة: «حسسك إن ده الزعيم»، مشيدة أيضًا بخالد الصاوي، باعتباره اجتهد كثيرًا في العديد من المشاهد، على الرغم من كونه في بدايته الفنية وقتها، وهو ما يحسب له.

وأضافت «موريس» في حديثها مع «الوطن»، أنه بالنسبة للدراما، فجمال سليمان، خانته اللهجة، وظهر أنه غير قادر على التمكن منها، باستثناء بعض المشاهد التي أجادها، بينما مجدي كامل، كان له مشاهد جيدة وأخرى لم يكن متمكنًا فيها، وفقًا لحديث الناقدة الفنية، لافتة إلى أن أداء رياض الخولي كان رائعًا.

الناقدة الفنية: ياسر المصري أفضل من جسد «ناصر» بالدراما

وذكرت الناقدة الفنية، أن الفنان الأردني ياسر المصري، كان أفضل من جسد دور «ناصر» في الدراما من حيث الشكل والأسلوب والكبرياء والنبل، إذ كانت هناك وجهة نظر قدم من خلالها الزعيم الراحل، فضلا عن الحركة والكلام والنظر والأسلوب الأدائي، لافتة إلى أن تجسيد شخصية «حبيب الملايين» بعد سنوات من رحيلها تتطلب خطوطا ثابتة من الضروري الالتزام بها.