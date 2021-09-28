بث مباشر.. لحظة وصول جثمان الأنبا هدرا إلى كاتدرائية أسوان

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، للحظة وصول جثمان الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، إلى كاتدرائية أسوان، قبل بدء مراسم الجنازة غدا الأربعاء، إذ احتشد المئات من المواطنين أثناء وصول الجثمان للكاتدرائية.

الأنبا هدرا 46 عاما أسقف ومطران لإيبارشية أسوان

وتوفى الأنبا هدرا عن عمر ناهز 81 عاما، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن، منها 46 عاما أسقف ومطران لإيبارشية أسوان، وستجرى صلاة الجنازة والاستقبالات غدًا الأربعاء، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وفي المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت الكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شهدت اليوم الثلاثاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والتي صلاها قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد كبير من أعضاء المجمع المقدس، ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع كهنة إيبارشية أسوان ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وجموع كبيرة من محبي المطران المتنيح، وسط إجراءات احترازية دقيقة.​