العليا للفيروسات: يمكن دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا عندما يضعف الفيروس

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أستاذ الأمراض الصدرية، عن الحالة التي يتم فيها دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا سويا، قائلا: «يمكن دمج التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مع لقاح الإنفلونزا الموسمي، عندما يصبح فيروس كورونا أخف من الوقت الحالي».

وزارة التعليم العالي مستعدة لكل السيناريوهات

وأضاف «خطاب»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، «فيه لجنة لإدارة أزمة كورونا وفيه سيناريوهات كثيرة، وفتحنا مستشفيات ميدانية كثيرة والتطعيمات موجودة، عشان كده المواطن ميشغلش نفسه لو تم إغلاق الفصول الدراسية، لأن الدولة ممكن تطبق الدراسة أون لاين، وكمان لازم الناس تعرف إن التطعيمات مابتجبش كورونا وفيه شائعات كثيرة أوي».

فئات يمكنها الحصول على التطعيم لكن بشروط

ونصح بضرورة شرح الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة حالاتهم للأطباء في مراكز تلقي التطعيم، من أجل تحديد نوع اللقاح المناسب لهم، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يتم تطعيم الأطفال الأقل من 18 عاما، وكذلك السيدات الحوامل، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية نصحت السيدات الحوامل بتلقي مصل الإنفلونزا الموسمي لتفادي الإصابة بكورونا.

وتابع: «لم يتم تجريب مصل كورونا حتى الآن على السيدة الحامل، وهو الأمر الذي دفع الأطباء لأن يحبذوا فكرة عدم إعطاء السيدة الحامل المصل المضاد لكورونا، ولكن يتغير الأمر في المستقبل حال ظهور نتائج جديدة».