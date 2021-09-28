تكريم الأوائل والشيوخ المتقاعدين في مسقط رأس شيخ الأزهر بغرب الأقصر (صور)

احتفالية كبرى نظمتها إدارة القرنة الأزهرية، غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تضمنت تكريم الطلبة والطالبات الأوائل بالشهادة الثانوية بالإدارة، كما تضمنت تكريم عدد من الشيوخ الكبار في الإدارة، وكذلك عدد من المشايخ بالمعاهد بالإدارة، كما تم خلال هذه الاحتفالية تكريم المعلم المثالي في كل معهد، وعدد من الشيوخ ممن بلغوا سن التقاعد خلال المرحلة الأخيرة، تقديرًا منها لجهودهم طيلة فترة عملهم داخل المعاهد الأزهرية بالإدارة وتدريس الطلبة والطلاب وتخريج أجيال متفوقة.

رئيس منطقة الأزهر يشكر شيخ الأزهر

بدأت الاحتفالية التي اُقيمت في مركز القرنة غرب محافظة الأقصر، مسقط رأس شيخ الازهر الإمام أحمد الطيب، بقراءة بعض من الآيات القرآنية في الافتتاح، كما تضمنت تقديم كلمة شكر من قبل رئيس منطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة محمد إبراهيم، للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لما يقدمه بشكل دائم وداعم للطلاب والطالبات المتفوقين من طلاب الأزهر الشريف، وكذلك لما يقدمه من دعم للعاملين بالأزهر الشريف.

الشيخ سليمان: معهد إدارة القرنة التعليمية، يُعتبر مثالا جيدا يحتذى به

كما أشاد، الدكتور خليفة محمد إبراهيم، في كلمته، بالدور الهام الذي يلعبه أولياء الأمور في تربية أبنائهم، والدفع بهم نحو التقدم والتحصيل العلمي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي اجتاح العالم أجمع، فيما لفت الشيخ جمال سليمان مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، إلى إن معهد إدارة القرنة التعليمية، يُعتبر مثالا جيدا يحتذى به في الريادة والتميز والجد والتفوق الدائم بين الطلاب.

وشهد الاحتفالية محمد بكري مدير الامتحانات، والمهندس أسامة محمد الطيب، والشيخ سيد أحمد العزب مدير إدارة القرنة الأزهرية غرب محافظة الأقصر.