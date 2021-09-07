بسبب أزمة الأمين العام.. وزيرة الصناعة تجتمع بمجلس «الغرف التجارية»

تلتقي وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية؛ لفض الاشتباك بينهم وبين رئيس المجلس المهندس إبراهيم العربي، بسبب قرار التمديد للأمين العام للغرف التجارية علاء عز.

ونشبت خلافات بين الأعضاء ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بسبب التمديد للأمين العام للغرف التجارية، والتجديد له، وهو ما لم يلقَ قبولاً من جانب أعضاء المجلس وهيئة مكتب الاتحاد، التي عقدت عدة اجتماعات؛ لرفض هذا القرار.

مذكرة برفض التمديد للأمين العام للغرف التجارية

وأوصت مذكرة حصلت «الوطن» على تفاصيلها، بعدم شرعية التمديد لعلاء عز لسنة واحدة، بعد انتهاء مدته؛ نظرًا لعدم استمرار شغله منصب درجة الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية منذ عام 2010.

وجاء في التوصيات أيضًا مخاطبة وزيرة التجارة والصناعة بمذكرة قانونية تؤكد عدم شرعية مد مدة خدمة الأمين العام للغرف التجارية، وأيضًا إخطار مجلس الوزراء لتجميد قرار التجديد لـ«عز»، وإلزام رئيس الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن درجة الأمين العام للاتحاد، وكذلك باقى الوظائف الشاغرة في الهيكل الوظيفي للاتحاد؛ لاستقرار العمل والقيام بدوره المنوط.

التفاصيل الكاملة للاجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة

من جانبه، قال مصدر مسئول بالغرف التجارية لـ«الوطن» إن هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بعد فشل وساطات عديدة لتهدئة الأجواء، وباعتبار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة هي الجهة الحكومية المسؤولة مباشرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

أهم الملفات التي يناقشها اجتماع الوزيرة

ويناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في لقائه مع وزيرة التجارة والصناعة، عدة ملفات منها مذكرة السجل التجاري وتعديلاته وكتاب جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن السداد الإلكتروني، وأيضًا مذكرة بشأن تحديث القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1983؛ لتوحيد الإجراءات والمستندات اللازمة لإصدار شهادة الغرف التجارية وموضوع نقل المعارض خارج الكتل السكانية ومبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الجديد.