«لجنة كورونا»: حقن التطعيم في الأوردة الدموية لا يحقق الفاعلية المرجوة

قال الدكتور محمد النادي، عضواللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن حقن تطعيم فيروس كورونا يكون في العضل العميق في الذراع، وليس تحت الجلد، ولا يجب أن يُحقن في الأوردة الدموية، موضحًا: «المفترض إن التطعيم يخش على العضلة يقعد فيها شوية وبعدين يطلع على الجسم يكوّن البروتين»، لافتًا إلى أن الحقن ذات الإبرة الصغيرة تضمن عدم وصول المادة المحقونة إلى الأوردة على عكس الحقن ذات الإبر الطويلة، مشيرًا إلى أن التطعيم لو حُقن في الأوردة الدموية، لن يكون له تأثيرات سلبية ولكن لن يكون له الفائدة المرجوة منه لكي يتفاعل معها الجسم، وفي أسوأ الافتراضات لا يوجد تأثير سلبي.

التدريب الجيد لطواقم التمريض

وأضاف «النادي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الثلاثاء، أن التمريض في مصر مدرب بشكل جيد جدًا، موضحًا: «العضلة دي كل الناس عارفاها، ومش بنحقن في مكان مجهول، ولكن مكان معروف».

أما عن فترة المناعة التي يمنحها اللقاح لجسم الإنسان، فقال إن الأجسام المضادة تختلف باختلاف البشر والتطعيمات، وهي أقلها 6 شهور وقد تمتد إلى 9 شهور وقد تمتد إلى سنة، والأمر الذي يحكم ذلك هو مدى تفاعل الجسم مع التطعيم، موضحًا أن الذين حصلوا على التطعيم ولم تظهر عليهم أي أعراض «المفروض ياخدوا جرعة معززة، ولكن يجب الانتهاء من كل الفئات التي تحتاج إلى جرعتين».

انتشار فيروس كورونا

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في الصين أولا ثم انتقل إلى باقي دول العالم، وأصاب حتى الآن أكثر من 233 مليونًا، وقتل نحو 4.7 مليون شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 حالة وفاة.