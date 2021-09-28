أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية)، للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وبالتزامن مع اقتراب العام الدراسي، حيث دعت الوزارة، طلاب الجامعات لحجز لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات

واستعرضت وزارة الصحة خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات، والتي جاءت كما يلي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة وهي «طلاب الجامعات».

- إدخال البيانات المطلوبة «الاسم الرباعي، الرقم القومي، الصورة الشخصية، والهاتف المحمول».

- ترسل الوزارة رسالة بها 4 أرقام للتحقق.

- استكمال البيانات المطلوبة، وهي «تحميل الملف المرضي إن وجد» و«اختيار الجهة التي يرغب في التطعيم بها».

- بعد ذلك يتم استلام رسالة برقم طلب التسجيل، ويتم التطعيم خلال 24 ساعة.

تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات.. التطعيم خلال 24 ساعة

وأكدت الوزارة، أنّها ترسل رسائل لطلاب الجامعات خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، حيث جرى إضافة خانة لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكتروني، وهي «طلبة التعليم العالي»، من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، كما تتوسع الوزارة في مراكز تلقي لقاح كورونا، التي وصلت لأكثر من 850 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة، والمداومة على غسل اليدين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وحال الحصول على اللقاح، يجب اتباع التدابير الصحية الأخرى، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.