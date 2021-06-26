حجاب حلا شيحة ونزلة شعبية وعناية مركزة.. أبرز أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان هناك الكثير من الأحداث التى طالت الوسط الفنى وكانت حديث السوشيال ميديا.

كان أول هذه الأحداث إعلان الفنانة رنا سماحة إصابتها بنزلة شعبية حادة وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، حيث قالت «نزلة شعبية حادة دور كل سنة الحمدلله». وتفاعل معها الكثيرين وتمنوا الشفاء لها وذلك عبر التعليقات الخاصة على البوست التى كتبته عبر صفحتها.

ولم يكن هذا هو الحدث الوحيد ولكن أيضا أعلنت الفنانة مها أحمد خلال صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» عن مرض والدتها حيث قالت «أمى حبيبتى دعواتكم فى العناية المركزة» ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل .

وكان الحدث الأكبر خلال الساعات الماضية هو ظهور الفنانة حلا شيحة بالحجاب مرة أخرى، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» وعلقت عليها قائلة «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمدلله والفيلم فعلا بقي مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي».

بوست «شيحة» أثار الجدل بشكل كبير ووضع الجمهور فى حيرة من أمره متسائلين «هل ارتدت حلا شيحة الحجاب بشكل نهائي واعتزلت الفن؟» ولكنهم لم يجدوا إجابة.

وفى تصريحات سابقة لـ «الوطن»، من والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، كشف عن أنه لا يعرف أى معلومات عن هذا الأمر نهائيا وأنها لم تفتح هذا الموضوع معه.