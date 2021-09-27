إصابة 7 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في البحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قرية «مليحة»، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الاثنين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة.

إخطار بوقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإصابة 7 أشخاص بجروح وسحجات بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بقرية «مليحة»، دائرة المركز، وذلك بسبب خلافات الجيرة بين طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في مشاجرة «مليحة»

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «إبراهيم عبد الرؤوف أبو شعلة»، 50 سنة، مصاباً بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وكدمه بالذراع الأيسر، و«محمد أحمد السيد رزق»، 54 سنة، مصاباً بجرح بفروة الرأس وكدمة بالساعد الأيمن، و«محسنة أحمد رزق»، 24 سنة، مصابة بجرح بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيمن، و«عزة محمد أحمد رزق»، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر في الحوض.

عمل الإسعافات الأولية للمصابين

كما أصيب «السيد محمد رزق»، 24 سنة، بكسر في الذراع، و«شكري إبراهيم أبو شعلة»، 51 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس وجرح سطحي بأصبع اليد اليمنى، و«شعبان عبد الرازق إبراهيم أبو شعلة»، 50 سنة، بجروح سطحية بالساعد الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس.

ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.