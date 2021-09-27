كهرباء البحيرة.. إنهاء أزمة توقف شحن العدادات وقطع التيار

اشتكى العديد من أهالي محافظة البحيرة من توقف شحن العدادات الكهربائية الكودية، ما دفع شركة كهرباء البحيرة، لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأزمة، بسبب الزحام الشديد الذي شهدته بعض إدارات الكهرباء بالمحافظة، وجرى الدفع بعدد أكبر من الموظفين لإنهاء الزحام وتوقف شحن العدادات، وفي سياق متصل أعلنت شركة الكهرباء، في بيان لها، قطع التيار الكهربائي عن قرية الوفائية وذلك لأعمال الصيانة اللازمة بمحطة محولات الكهرباء.

كهرباء البحيرة.. توقف شحن العدادات

وقبل 3 أيام توقفت عمليات شحن العدادات الذكية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، الأمر الذي جعل الأهالي يتوجهون لكهرباء البحيرة للشكوى وحل الأزمة، وأكدوا أن هناك زحاماً كبيراً على مراكز الشحن، مطالبين بزيادتها لاستيعاب المواطنين وعدم التزاحم خوفا من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لحل الأزمة فور شكوى الأهالي، و عودة الخدمة مرة أخرى في إطار ما تقدمه للمواطن من خدمات.

طرق تسجيل قراءة العداد بكهرباء البحيرة

وتقدم كهرباء البحيرة، خدمات كثيرة، منها شحن وقراءة العدادات وتركيبها وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، بينما يمكن للمواطن تسجيل قراءة العداد الكهربائي الخاص به دون الحاجة للكشاف أو قارئ العدادات ولضمان معرفة استهلاكه من الكهرباء بشكل دائم، حيث يمكن الدخول إلى المنصة الإليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــا، ثم الضغط على تسجيل قراءة العدادات من هنــــــــا، و كتابة رقم المحمول المسجل وكلمة المرور الخاصة بالمشترك، والضغط على تسجيل الدخول، وتحديد شركة الكهرباء التابع لها وكتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل.

كهرباء البحيرة.. فصل التيار بالوفائية

بينما أعلنت شركة كهرباء البحيرة، عن قطع التيار الكهربائي عن قرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات اليوم الاثنين بسبب أعمال الصيانة في محطة محولات الكهرباء، وذلك من العاشرة صباحا وحتى انتهاء أعمال صيانة محطة المحولات، وذلك وفق جدول الصيانات الذي أعدته شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والذي يجرى إبلاغ الهندسات والوحدات المحلية به بشكل مستمر.