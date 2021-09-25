انتشال جثمان طالب الطب الغارق في البحيرة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب بكلية الطب، منذ قليل، لقي مصرعه غرقًا برفقة زميله، أمس، بشاطئ كليو باترا في محافظة مطروح، وجارٍ إنهاء إجراءات دفن الجثة.

وقال مصدر أمني إن قوات الإنقاذ النهري بمطروح انتشلت جثة الشاب «محمد مصطفى جاد»، طالب بكلية الطب، إثر غرقه بشاطئ كليوباترا، لافتًا إلى أن القوات انتشلت جثة زميله «عبدالله أبو عاصي»، طالب بكلية الصيدلة، أمس، حيث لقيا مصرعهما غرقًا أثناء قضائهما نزهة في محافظة مطروح، وتعرّضا للغرق أثناء الاستحمام.

وخيّم الحزن على قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عقب تداول نبأ غرق طالبين بكلية الطب والصيدلة بشاطئ كليوباترا أثناء قضائهما نزهة بمحافظة مطروح، ويستعد الأهالي لدفن وتشييع الجثمانين، بعد تصريح النيابة .