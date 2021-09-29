حبوب جديدة من فايزر لعلاج كورونا.. وطبيب: مضادات فيروسية تحت التجربة

أطلقت شركة فايزر، اختبارات سريرية، الاثنين، لعلاج جديد على شكل «حبوب» تحمي الأشخاص المعرضة لفيروس كورونا من الإصابة به، إذ يعمل العلاج الذي يتم تناوله عن طريق الفم بشكل يحاكي عقار «تاميفلو» المستخدم مع الإنفلونزا، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز».

وفي مارس 2020، بدأت «فايزر» في تطوير عقارها الذي يحمل اسم «PF-07321332»، وأجرت عليه الاختبارات التي وصلت إلى مراحل متوسطة ومتقدمة مع دواء «ريتونافير» المستخدم كمضاد لفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» ولأغراض أخرى.

الحداد: حبوب فايزر مضادات فيروسية تحت التجربة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هذه الحبوب التي تختبرها شركة فايزر هى مضادات فيروسية تحت التجربة، لافتًا إلى أن عقار «ريتونافير» المستخدم لعلاج الإيدز يعاد استخدامه باتحاده مع العقار الجديد المضاد للفيروسات للوقاية من كورونا.

وأضاف «الحداد» في حديثه مع «الوطن»، أن العقار الجديد المحاكي لـ«تاميفلو» ما زال تحت التجربة، إذ يُستخدم علاجا من فيروس كورونا وليس لقاحا: «زي ما الإنفلونزا بنعالجها بتاميفلو، كورونا هنعالجه بالتركيبة دي، إلا أنه ما زال يخضع للتجارب ولايمكن الحقن عليه.

2660 شخصا بالغا يشاركون في اختبارات فايزر

ويشارك في الاختبارات السريرية 2660 شخصًا بالغًا يشاركون فور ظهور المؤشرات الأولى لإصابتهم بعدوى «كوفيد 19» أو عند علمهم بالتعرض للفيروس، إذ يتم إعطائهم إما المزيج بين العقارين «PF-07321332» و«ريتونافير» بشكل مفاجيء أو دواء وهمي، وذلك مرتين يوميًا لمدة 5 أو 10 أيام.

ويعتبر دواء فايزر الأول في المضادات الفيروسية التي تختبرها شركات الأدوية، باعتباره مصمم ضد كورونا خصيصًا، إذ اثبتت الفحوصات أنه يعمل على تعطيل استنساخ «كوفيد 19» لنفسه، إلا أنه في حالة ثبوت فعاليته يرجح أن يكون فعال بالمراحل الأولى فقط من الإصابة.