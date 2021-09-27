اللقاحات المعتمدة في السعودية.. بينها «أسترازينيكا» و«فايزر»

حددت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، 6 لقاحات لدخول أراضيها، كما اشترطت أن يكون القادمين حصلوا على لقاح منهم، وأن يحصل العائد بمجرد دخوله البلاد على جرعة منشطة، لذا ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، عن اللقاحات المعتمدة في السعودية خاصة من قِبل المسافرين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» اللقاحات المعتمدة في السعودية وفق ما حددته وزاة الصحة السعودية على النحو التالي:

اللقاحات المعتمدة في السعودية

حددت وزارة الصحة بالمملكة اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية وهي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينيكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».

كما حددت اللقاحات المعتمدة داخل المملكة وهي:

- فاييزر بيونتك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

واشترطت وزارة الصحة في المملكة السعودية، حصول المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إليها، على أن يسجل المواطن مبدئيًا بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة من هنــــــــــا قبل دخول المملكة، لإضافة الجرعات المتلقاة على تطبيق توكلنا.

شروط تسجيل الطلب

ويشترط لحين النظر في طلب المواطن الراغب في التسجيل على الموقع، توافر عدة شروط هي:

- التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ إذ إنّ إدخال معلومات خاطئة يؤدي إلى رفض الطلب.

- وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

- أن تكون المستندات المدخلة بصيغة «PDF»، وألا يتجاوز حجمها «MB1».

وللتأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهي:

- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

- أن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

- أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

- أن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم.

- لا يمكن التقدم بطلب جديد حال وجود طلب قائم، ويتم النظر في طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل.

وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.

وأشارت الوزارة، إلى أنّه يمكن لمن لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم «إقامة سعودية»، ويرغبون في زيارة المملكة، تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا في بوابة «مقيم» الإلكترونية من هنـــــــــــا.