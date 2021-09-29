الجمهور بعد ارتداء حلا شيحة الحجاب: «فرهدتينا.. إنتي لابساه ولا لأ»

فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها بنشر صورة لها بالحجاب الكامل عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام وعلقت حلا على الصورة قائلة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله».

لتعود بعدها بدقائق للتعليق في ستوري إنستجرام بمشاركة صورة مع أحد أبنائها، وكتبت عليها: «فرحانة من قلبي الحمد لله».

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: «ربنا يثبتك على الحجاب بقي عشان فرهدتيني»، وأضاف تعليق آخر «يا ستي يا رب تستمري كدا مش بعد كام يوم نشوفك من غير حجاب تاني وقصص وحوارات ملهاش أي ستين لازمة ارحمينا».

وقال آخر «أنا عايزه أفهم حاجة أنا مش بتنمر ولا أي حاجة بس انتي لابسه الحجاب ولا مش لابسة الحجاب لأن شوية صورة بحجاب وشوية من غيره».

وتابع آخر «معلش أنا فعلا عندى مشكلة أنك موقفه لبسك للحجاب من عدمه أو التزامك من عدمه بوجود راجل ودي بالنسبة لي حاجه غريبة ربنا يهدينا ويثبتنا جميعا».

وجاء تعليق آخر «ربنا يثبتك ويردك إليه ردا جميلا.. كلنا بنقع عادي مرة واثنين وعشرة المهم كل مرة نقع لازم نقوم بعدها.. ربنا ينور بصيرتك ويسعد قلبك ويجبرك جبرا يليق بجلاله وعظمته».

وأضاف آخر «ربنا يهديكي لنفسك لأنك فعلا تايهة.. ربنا يلهمك الهداية ويصرف عنك شتات القلب والعقل ويبعد عنك شيطان نفسك وشياطين الإنس اللي حواليكي».

أزمة حلا شيحة وتامر حسني

وسبق ونشرت حلا شيحة صورة لها بالحجاب خلال أزمتها مع الفنان تامر حسني على طرح كليبها الأخير من فيلم «مش أنا»، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة».

وتابعت «حابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها عضويتي».