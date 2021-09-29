حلا شيحة تظهر بصحبة أبنائها مرتدية الحجاب «صور»

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بصحبة أبنائها بعد ارتدائها الحجاب.

ونشرت حلا شيحة صورة بالحجاب منذ ساعات على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتعلن من خلالها ارتداءها الحجاب وكتبت عليها: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله».

وعلقت عبر ستوري إنستجرام بمشاركة صورة مع أحد أبنائها، وكتبت عليها: «فرحانة من قلبي الحمد لله».

حلا شيحة تنفي كلام والدها

ويعد قرار ارتداء حلا الحجاب نفيا ضمنيا لتصريح والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي قال في حوار إذاعي له، ببرنامج «حروف الجر»، الذي يذاع كل أحد على محطة «نجوم إف إم»، إنها لم ترتدِ الحجاب.

وقال إن الغرض من الحجاب ليس دينيا ولكن المقصود منه هو أن يتم السيطرة على عقل المرأة، وذلك لأن المرأة هي التي تربي فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية.

وعن ارتداء حلا للحجاب في أول الأمر، قال الفنان التشكيلي، إنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان سوف تخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله، مضيفا أنها عندما عادت كانت قرأت الكثير من الكتب وصفها شيحة بـ«طن من الكتب»، وقالت إنها عادت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها، مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.