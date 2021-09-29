نجوم الفن يدعمون حلا شيحة بعد ظهورها بالحجاب: «ربنا يسعدك ويثبتك»

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها بالحجاب وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» معلقة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى الحمد لله».

وتفاعل أصدقاء حلا شيحة مع صورتها ودعموا حلا شيحة بعد ظهورها بالحجاب بعد ساعات من إعلان والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة أنها خلعت الحجاب.

جومانة مراد وهنا الزاهد وأسما شريف منير ابرز الداعمات

شقيقتها الفنانة هنا شيحة علقت «حبيبتي يا أجمل قلب»، بينما علقت الفنانة جومانة مراد «حبيبتي ربنا يسعد قلبك» وعلقت الفنانة هنا الزاهد «ربنا يسعدك يا أطيب قلب» وعلقت أسما شريف منير «جميلة وقمر ما شاء الله، ربنا يثبتك ويهدينا كلنا» وكتبت الإعلامية بثينة توكل: «انتي جميلة في كل حالاتك ويا رب دايمًا في سعادة روحية وسلام داخلي» .

بينما علقت الإعلامية دعاء فاروق «جميلة يا حلا» وعلقت الإعلامية ريهام سعيد «ربنا يسعدك ويثبتك» وعلقت الفنانة عبير صبري «ربنا يسعد قلبك» وعلقت الفنانة أروى جودة «ربنا يسعد قلبك وروحك دائمًا يا رب».

والد حلا شيحة: ابنتي لم ترتدِ الحجاب

وحل الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، ضيف ببرنامج «حروف الجر»، الذي يذاع كل أحد على محطة «نجوم إف إم» وأكد في تصريحاته أن ابنته لم ترتدِ الحجاب مضيفًا، أنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان سوف تخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله، مضيفا أنها عندما عادت كانت قرأت الكثير من الكتب وصفهم شيحة بأنهم «طن من الكتب»، وقالت إنها عادت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها، مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.