حمم بركان «لابالما» تصل للمحيط الأطلسي.. وأسبانيا تخطط لإعلانها «منطقة كوارث» (فيديو)

واصل بركان «جزيرة لابالما» الإسبانية ثورانه لليوم العاشر على التوالي، ووصلت الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي مساء أمس الثلاثاء.

وأجلت السلطات 6000 شخص من مسار الأنهار التي تجري فيها الحمم البركانية المنصهرة المتدفقة من البركان في الوقت الذي نقلت فيه «روسيا اليوم» عن العلماء توقعاتهم باحتمالية استمرار الحمم البركانية لأسابيع أو شهور.

