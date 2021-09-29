حمم بركان «لابالما» تصل للمحيط الأطلسي.. وأسبانيا تخطط لإعلانها «منطقة كوارث» (فيديو)

واصل بركان «جزيرة لابالما» الإسبانية ثورانه لليوم العاشر على التوالي، ووصلت الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي مساء أمس الثلاثاء.

وأجلت السلطات 6000 شخص من مسار الأنهار التي تجري فيها الحمم البركانية المنصهرة المتدفقة من البركان في الوقت الذي نقلت فيه «روسيا اليوم» عن العلماء توقعاتهم باحتمالية استمرار الحمم البركانية لأسابيع أو شهور.

Video of the lava from the #LaPalma volcano flowing into the Atlantic Ocean pic.twitter.com/h49sg3htCt — Gran Canaria Blog Vikki (@GranCanariaBlog) September 28, 2021

وأقدمت السلطات الإسبانية على إغلاق مطار الجزيرة، وذلك بسبب الانبعاثات الناجمة عن ثوران البركان بينما اضطر عدد كبير من الأشخاص إلى الاصطفاف في طوابير طويلة لمغادرة الجزيرة عبر المياه بالعبّارات، بينما أكد «ميجيل أنخيل موركويندي» مدير اللجنة المعنية بالتعامل مع البراكين (بيفولكا)، أنّ عمليات الإجلاء الحالية للسكان، ستستمر لمدة 24 ساعة أخرى وذلك في إطار إجراء احترازي.

وأعلن معهد جزر الكناري للبراكين انفتاح منفذ جديد للانبعاثات غربي الفوهة الرئيسية لبركان جزيرة لابالما الإسبانية، وأعلن المعهد الوطني للجغرافيا والتعدين إنّ طائراته المسيرة رصدت انكسارا في الهيكل المخروطي للبركان.

بينما أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق، أنّ الحكومة الإسبانية تخطط لتصنيف جزيرة «لابالما» كمنطقة كوارث، مع وضع خطة إعادة إعمار شاملة.