خلال أسبوع.. تحرير كورنيش الإسكندرية و3 شواطئ من أيدي البلطجية

بعد سنوات من سيطرة البلطجية على عدد من شواطئ الإسكندرية، أخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على عاتقها استعادة تلك الشواطئ من أيادي من يمارسون ابتزاز المواطنين، لاستعادة هيبة الدولة المصرية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وهو ما نجحت فيه الإدارة خلال أسبوع واحد فقط.

وترصد «الوطن» خطة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمواجهة البلطجية الذين سيطروا على شواطئ منذ سنوات حارمين الدولة من حقوقها بالإضافة إلى فرض مبالغ طائلة على المواطنين وتحويل رحلة التنزه إلى كابوس، الأمر الذي اختلف بعدما تم استعادة 3 شواطئ بالإضافة إلى استغلال أسوار الكورنيش.

تحرير شواطئ الإسكندرية من أيدي البلطجية.. «أبوالعباس» أولًا

البداية كانت بتحرير شاطئ المرسي أبوالعباس من سيطرة مجموعة من البلطجية الذين اعتادوا على فرض الإتاوات، لينضم إلى فئة شواطئ الخدمة لمن يطلبها، وتم تحديد قيمة تذكرة الدخول بـ10 جنيهات، تتضمن الشمسية والكرسي، مع عدم وجود مكان لتغيير الملابس أو دورات المياه بسبب المساحة الضيقة الشاطئية.

إنقاذ كورنيش الإسكندرية من المعتدين

وعقب نجاح «مصايف الإسكندرية» في فرض سيطرتها على شاطئ المرسي أبو العباس، استكملت الإدارة خطتها بالتعاون مع وحدة التدخل السريع في ديوان عام المحافظة بقيادة المستشار محمد سحلول، حيث جرى شن حملة ضد المعتدين علي طريق الكورنيش ومن يفترشون المشايات المخصصة للمواطنين بنطاق أحياء شرق ووسط، وذلك بعد ورود شكاوي من بعض المواطنين بقيام أشخاص بمنعهم من الجلوس علي سور الكورنيش وتأجير المقاعد لهم بشكل مغالي فيه، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الكراسي.

إنقاذ شاطئ الصفا وسيدي كرير من البلطجية

وبعد انتهاء الحملة بكورنيش المدينة، توجهت إلى شاطئ الصفا وسيدى كرير الشرقى، إثر ورود شكاوي حول تأجير كراسى وشماسى بأسعار مغالي فيها للرواد، وعليه تمت مصادرة 130 كرسي و69 شمسية وعدد 5 ترابيزات وتم إزالة كشك يقوم بتأجير الشماسي والكراسي للمواطنين.

وأكدت «المصايف»، استمرار المرور والمتابعة، مشيرين إلى أن تلك الحملات تستهدف كل من تسول له نفسه الاستيلاء علي أملاك الدولة واستغلال المواطنين وإرهابهم.