زيارة سفير اليابان لحديقة طوكيو بحلوان: طالب بتجديدها وجلس على صخرة

لم يجد السفير ماساكي نوكي سوى صخرة داخل حديقة طوكيو بحلوان ليجلس عليها، كما أن بركة المياه كانت خاوية، وكل هذا بحجة التطوير والصيانة، ويبدو أن هذا الموقف دفعه للمطالبة بتجديد الحديقة وتطويرها، حيث كشف السفير الياباني بالقاهرة كواليس زيارته، قبل أيام، وتحديدا يوم 25 سبتمبر الجاري، لحديقة طوكيو بحلوان، معربا عن تمنياته أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة بها قريبًا، وتجديد الحديقة لتصبح مكانًا يمكن للكثير من الناس الاسترخاء به، حسب قوله.

طوكيو تتبرع لبناء الحديقة

وقال السفير الياباني بالقاهرة، السفير ماساكى نوكي، إنه في يوم 25 سبتمبر الجاري، ذهبت لتفقد حديقة طوكيو بحلوان، موضحا أنه تم التبرع لبناء هذه الحديقة من قبل مدينة طوكيو بمناسبة توقيع اتفاقية التآخي بين مدينة طوكيو ومحافظة القاهرة، وتم الانتهاء منها في عام 1993، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للسفارة اليابانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

البركة لم تكن ممتلئة بالمياه

وبلغة الدبلوماسية المعروفة، كشف السفير الياباني في القاهرة، عن أنه خلال زيارته للحديقة «لم تكن البركة ممتلئة بالمياه بسبب أعمال الصيانة، ولم تكن مفتوحة للجمهور، ولكن علمت بأنه عندما تمتلئ البركة بالماء، تمنح المكان منظرًا طبيعيًا أكثر جمالًا».

حفل للشاي الياباني بالحديقة

وأشار السفير الياباني في القاهرة، إلى أنه مزروع بالحديقة العديد من الأشجار والنباتات موطنها الأصلي اليابان وآسيا، كما أقيمت بها في الماضي أيضًا حفل للشاي الياباني قامت بتنظيمه السفارة اليابانية بالقاهرة.

مكان يمكن فيه الاسترخاء

ومن دون أن يوجه انتقادات صريحة لوضع الحديقة الآن، اكتفى سفير اليابان بالقول: آمل أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة قريبًا، وأن يتم تجديد الحديقة لتصبح مكانًا يمكن للكثير من الناس الاسترخاء به.

ويشتهر السفير الياباني بالقاهرة بتصريحاته التي عبر فيها مرارا عن تقديره للمصريين وقربه منهم وحبه لعاداتهم، وما يقومون به من إنجازات.