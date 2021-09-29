الجزار يتابع مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر: مجمعات ومراكز شباب وكباري

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويضم المركز 9 وحدات محلية، بها 36 قرية، و148 تابعاً.

إنشاء 9 مجمعات لخدمات المواطنين

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّ المشروعات المخططة والجاري تنفيذها بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، تشمل، إنشاء 9 مجمعات لخدمات المواطنين، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتُقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلي).

وأوضح أنَّه تمّ تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتمّ تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وكذا إنشاء وإحلال 11 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 18 مركز شباب، وتضم، ملاعب، ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، ويضم (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة).

إنشاء وإحلال 11 مركز شباب وتطوير 18 أخرى

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تشمل الأعمال أيضاً إنشاء وإحلال 10 كباري سيارات على المجاري المائية، وتطوير وتوسيع 10 كباري أخرى، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء نقطة إسعاف، وتطوير 5 نقاط إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وكذا إنشاء وتطوير 23 وحدة ومركزًا صحيًا، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى رفع كفاءة 7 وحدات صحية بغرض الارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

إنشاء 9 مجمعات للخدمات الزراعية

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنَّ الأعمال بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، تشمل، إنشاء 9 مجمعات للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، إضافة إلى تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة.

وأوضح أنَّه تمّ تنفيذ مجمعات ورش صناعية (تضم ورشا حرفية، ومعرضاً لمنتجات الورش) على مستوى الوحدات المحلية وكذا إنشاء وتطوير خدمات التضامن الاجتماعى، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد مطالب المشروعات من الوحدات الاجتماعية، ومراكز تنمية الأسرة، ومراكز التأهيل الاجتماعي.

ولفت إلى أنّه جرى التنسيق بشأن الأراضي المطلوبة للإنشاء الجديد ويقوم الجهاز بالتنفيذ، وإنشاء وإحلال منازل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والتوابع «سكن كريم» بناء على بيان المستحقين الذى يتمّ إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، والتي تربط القرى ببعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 650 كم طرق داخل المركز، وسيتمّ بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.