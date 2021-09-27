وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع عمارات السلام لسكان المناطق غير الآمنة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع عمارات السلام الجاري تنفيذها كبديل لسكان المناطق العشوائية «غير الآمنة»، في إطار التكليفات الرئاسية وخُطة الدولة للقضاء على العشوائيات، والدور الرائد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية المشروعات المختلفة في نطاق الجمهورية، موضحا أنّه جار تنفيذ مشروع عمارات إسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بحي السلام (ثان)، تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور.

يضم المشروع 134 عمارة مقسمة إلى 4171 وحدة سكنية و475 إدارية و426 تجارية

وأشار الوزير بحسب بيان عنه، إلى أنّ المشروع يضم 134 عمارة مقسمة إلى 4171 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و426 وحدة تجارية، وتتراوح مساحات الوحدات من (95م2 : 120م2) كاملة التشطيب والمرافق، كما يشمل المشروع عِدة مبانٍ خدمية، وذلك بتكلُفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز متقدمة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنّ الخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها لخدمة شاغلي المشروع وذويهم تشمل: مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلاً، ومركزا طبيا، ومخبزين.

وأضاف الغيطي، أنّه جارٍ بالمشروع أيضا تنفيذ حضانة أطفال نموذجية، ومسجد، وأعمال الطرق والمرافق، وأعمال التغذية الكهربائية لكامل المشروع، وأعمال الاتصالات، ورافع الصرف الصحي للمنطقة بطاقة 10 آلاف م3/يوم.

55 مليون جنيه التكلفة الإجمالية لمشروع الغلق الآمن لمقلب السلام

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنّه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بمشروع (الغلق الآمن لمقلب السلام)، حفاظا على صحة المواطنين والحد من ظاهرة التلوث البيئي والقضاء عليها، حيث يتم تغطية كامل مساحة المقلب برمال نظيفة وضبط الميول الخاصة به وصب المقلب وتدبيشه وبعدها سيتم غرس مواسير لاستخراج غاز الميثان، وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أنّ التكلُفة الإجمالية لمشروع الغلق تقدر بنحو 55 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، قال رئيس الجهاز، إنّه جرى تكليف مسؤولي الإدارات المختلفة والمختصة في الجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أنّه جرى التأكيد على الاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد له.