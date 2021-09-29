الصحة توضح سبل الوقاية من مرض السعار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل مرض السعار وطرق الوقاية منه، وذلك نظرا لارتباط الحيوانات بحياتنا اليومية، كما أننا نتعامل معها دائما، مما يعرضنا لبعض المشكلات مثل الجروح الخطيرة والألم و السعار، الذي يعد من أقدم الأمراض التي عرفها الإنسان وتأتي من الكلاب أو القطط.

فيروس ينتقل للإنسان من لعاب الحيوان

وأكدت وزارة الصحة أن مرض السعار يسببه فيروس ينتقل للإنسان من لعاب الحيوان المصاب عن طريق العض أو الخدش، مما يؤدي إلى التهاب حاد في الجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الحمى وفقدان الشهية أو الهياج والخوف من المياه قد ينتهي المطاف بالوصول إلى غيبوبة تسبب الوفاة.

وأوضحت الوزارة خلال الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل عن المرض وطرق الوقاية منه نعرض أبرزها فيما يلي:

طرق الحماية من مرض السعار

لا تتعرض للكلاب أو القطط الضالة في الشوارع.

«لا تؤذي أي كلب أو قطة أو ترميهم بالحجارة».

لا تقترب من الكلب إذا كان نائما أو يتناول الطعام أو مع صغاره.

لا تقترب من كلب مربوط أو يتواجد داخل بيت أو وراء سور.

إعطاء التطعيمات للكلاب في موعدها

إذا كنت تربي الكلاب في منزلك، فلابد أن تتأكد من أخذهم لكافة التطعيمات في موعدها وخاصة السعار.

إذا لاحظت أي تغيير في سلوك الحيوان الأليف اسأل الطبيب.

في حال تعرضك للعض أو الخربشة، لا تقلق فالسعار مرض يمكن الوقاية منه بنسبة 100%، باتباع بعض الخطوات، أولها إخبار أهلك أو طبيبك ثم غسل الجرح بمياه و صابون لمدة 15 دقيقة، ثم الذهاب على الفور لأقرب مستشفى لأخذ التطعيم.

كما يمكن التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة 105 لمعرفة أقرب مكان للتطعيم أو لتوجيه الاستفسارات.

يذكر أن وزارة الصحة في العالم تحتفل باليوم العالمي للسعار الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، حيث دعت الوزارة بضرورة تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان.