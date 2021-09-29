حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب: «بقينا في زمن صعب بس اللي بيحليه الحب»

عبرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها البالغة برد فعل أصدقائها من الوسط الفني والجمهور على صورتها بالحجاب، والذي قررت العودة إلى ارتدائه مرة أخرى، بعدما تبرأت من فيلمها الأخير «مش أنا» للفنان تامر حسني.

حلا شيحة توجه الشكر لكل من دعمها

وقالت الفنانة حلا شيحة، «صحيت من النوم على كل الكلام الجميل والدعوات اللي من القلب، ويارب يجمعنا دايماً على حبه».

وأضافت، «الدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض والنفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقى صعب، بس اللي بيحليه بجد الحب».

فنانون يدعمون حلا شيحة

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها بالحجاب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله».

وتفاعل نجوم الفن مع الصورة، حيث كتبت الفنانة هنا شيحة «حبيبتي يا أجمل قلب»، بينما علقت الفنانة جومانة مراد «حبيبتي ربنا يسعد قلبك»، والفنانة هنا الزاهد «ربنا يسعدك يا أطيب قلب»، والفنانة عبير صبري «ربنا يسعد قلبك»، والفنانة أروى جودة «ربنا يسعد قلبك وروحك دائمًا يا رب».

وتوالت على حلا شيحة التعليقات من الإعلاميين ومقدمي البرامج، حيث علقت أسما شريف منير «جميلة وقمر ما شاء الله، ربنا يثبتك ويهدينا كلنا» وكتبت الإعلامية بثينة توكل: «انتي جميلة في كل حالاتك ويا رب دايمًا في سعادة روحية وسلام داخلي»، والإعلامية دعاء فاروق «جميلة يا حلا» وعلقت الإعلامية ريهام سعيد «ربنا يسعدك ويثبتك».

رمضان صبحي يعلق على ارتدائها الحجاب

ولم يخل الأمر من تعليق لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، على منشور الفنانة حلا شيحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد ارتدائها الحجاب قائلاً: «الأهم السلام الداخلي فعلا».