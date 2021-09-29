تفاصيل حريق مجمع مطاعم كورنيش الإسكندرية

حالة من الهلع سرت بين الأهالي بكورنيش الإسكندرية، إثر اندلاع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمجمع مطاعم كائن بطريق الكورنيش، في منطقة جليم، قبل أن تسيطر الحماية المدنية على النيران، فيما أكدت مصادر لـ«الوطن»، أن الخسائر المادية كبيرة وهو ما تم إعلانه رسمياً من قبل الحي التابع له المطعم.

التفاصيل الرسمية حول حريق مقهى كورنيش الإسكندرية

وأوضحت المعلومات الرسمية حول حريق مجمع مطاعم كورنيش الإسكندرية، في البيان الذي أصدره محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم، أنه فور ورود بلاغا لغرفة العمليات بحي شرق، صباح اليوم، بإندلاع حريق داخل مجمع المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، تم تكليف إدارة الأزمات والكوارث بالحي للانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق.

حريق كورنيش الإسكندرية التهم 3 طوابق

وأوضح أن المعاينة بينت اندلاع الحريق بمبنى مكون من ثلاثة طوابق يضم عددا من المطاعم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات، كما تواجد مرفق الإسعاف بالموقع، وقوات قسم شرطة الرمل أول وتم تحرير محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق.

11 سيارة إطفاء و3 سيارات إسعاف في حريق كورنيش الإسكندرية

ووفقاً لما رصدته «الوطن»، دفعت الحماية المدنية بـ11 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات، بل تمثلت الأضرار في خسائر مادية حيث التهمت النيران طوابق المجمع ووصلت إلى كافيه شهير مجاور، وتقوم الأدلة الجنائية بفحص المطعم حالياً وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.