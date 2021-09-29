الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 31 «فيديو»

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على جنوبي سيناء والبلاد، وذلك خلال تقرير لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر.

معتدل الحرارة على جميع الأنحاء

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على جميع الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأشاروا إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 31 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 22.

مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 23.

سيوة العظمى 33 والصغرى 17.

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 23.

دمياط العظمى 28 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20.

السويس العظمى 31 والصغرى 20.

العريش العظمى 30 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 15.

طابا العظمى 30 والصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 32 والصغرى 26.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 21.