أسعار ومواصفات رينو كادجار الجديدة 2022.. تبدأ بـ389 ألف

يشهد سوق السيارات المصري ارتفعًا في أسعار السيارات نتيجة قلة المعروض منها في السوق، وذلك بسبب بعض الأزمات التي يعيشها سوق السيارات منذ انتشار وباء كورونا وغلق العديد من مصانع السيارات في العالم العديد من منشأتها، بالإضافة إلى قله الرقائق الإلكترونية التي شهدت انخفاض كبير في إنتاجها.

وشهدت جميع أسعار السيارات في السوق زيادة سواء كانت السيارات الأوربية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية، ومن أبرز تلك الطرازات التي شهدت زيادة مؤخرًا على أسعارها هي سيارة «رينو كادجار»، حيث وصلت الزيادة على بعض فئاتها في السوق.

وخلال السطور التالية تستعرض الوطن أسعار مواصفات «رينو كادجار» الرسمية حسب وكيلها في السوق المصري.

أسعار رينو كادجار الجديدة 2022

يجري تصنيع السيارة فئتين وتأتي في السوق المصري بأربع فئات الأولى بسعر 389 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 439 ألف جنيه والفئة الرابعة 449 ألف جنيه.

مواصفات رينو كادجار الجديدة 2022

تجهيزات ومواصفات رينو كادجار موديل 2022- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر.

تأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 130 حصان، وعزم النيوتن 205 متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كيلومتر/ ساعة في غضون 10.1 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

أبعاد رينو كادجار الجديدة 2022

- تأتي السيارة بأبعاد «4449 ملم طول، 1836 ملم عرض، 1607 ملم ارتفاع، 2646 ملم طول قاعدة العجلات».

ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم، تصل سعه الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 472 لتر.