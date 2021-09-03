بالمواصفات والأسعار.. المنافسون الأقوى لـ«رينو ميجان» الجديدة 2022

أعلن وكيل شركة «رينو» الفرنسية في مصر، إطلاق الجيل الجديد من سيارة رينو ميجان النسخة «الفيس لفت موديل 2022» في السوق المصرية.

وتأتي السيارة رينو مجيان بتحديثات قوية في منظومة القوة، حيث تم إطلاق السيارة بمحرك جديدة سعة 1300 سي سي تيربو والذي يولد قوة 150 حصان، وعزم الدوران 240 نيوتن متر، ومتصل بفتيس من نوع DSG مزد بسبع سرعات.

وجاءت السيارة في السوق بفئتين الأولى بسعر 354.000 جنيه والثانية بسعر 384.000 جنيه.

كما احتفظت الشركة بالنسخة القديمة من منظومة القوة التي تأتي بمحرك جديدة سعة 1600 سي سي والذي يولد قوة 115 حصاناً، وعزم الدوران 156 نيوتن متر، ومتصل بفتيس من نوع CVT، حيث جاءت تلك النسخة بثلاث فئات الأولى بسعر 294.000 جنيه والفئة الثانية بسعر 324.000 جنيه والفئة الثالثة بسعر 354.000 جنيه.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أهم المنافسين لسيارة رينو ميجان في السوق المصري.

نيسان سنترا

تضم محركاً بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 118، وأقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر، عدد السلندارات 4، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في 10.9 ثانية، كما تأتي مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

وتاتي السيارة نيسان سنترا بفئتين الأولى بسعر 314.400 جنيه، والثانية بسعر 318.400 جنيه.

MG6

تضم السيارة محركًا بسعة 1500 سي سي - تربو، يولد قوة 169 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدوران 250 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كيلومتر/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 7 ثوان، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع DSG، مزود بـ7 سرعات.

وتأتي السيارة في السوق بأربع فئات الأولى بسعر 298.000 جنيه والفئة الثانية بسعر 313.000 جنيه والفئة الثالثة بسعر 328.000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 333.000 جنيه .

أوبل أسترا

تضم محركاً بسعة 1400 سي سي تربو، ويولد قوة 140 حصان، وأقصى عزم للدوران 200 نيوتن متر، وعدد السلندار 4، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ساعة، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في 10.2 ثانية، ومزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

وتأتي السيارة في السوق بفئة واحدة وسعرها 320 ألف جنيه.

كيا جراند سيراتو

وتضم السيارة محركًا بسعة 1600 سي سي، يولّد قوة 150 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم للدوران 155 نيوتن متر، عدد السلندارت 4، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كيلومتر/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 11.6 ثانية، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بست سرعات.

وتتوافر السيارة في السوق بخمس فئات الأولى بسعر 319.900 جنيه والفئة الثانية بسعر 329.900 جنيه والفئة الثالثة بسعر 359.900 جنيه والفئة الرابعة بسعر 374.900 جنيه والفئة الخامسة بسعر 414.900 جنيه .

تويوتا كورولا

تضم السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100كيلومتر/ ساعة في غضون 12 ثانية.

وتنافس السيارة رينو ميجان الجديدة سيارة تيوتا كورولا في بعض الفئات المطروحة منها فقط وأسعارها بنحو:

الفئة الأولى بسعر 307.000 جنيه والفئة الثانية بسعر 337.000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 372.000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 375.600 جنيه والفة الخامسة بسعر 397.000 جنيه.