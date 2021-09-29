«حياة كريمة» تنهي معاناة أهالي قرى الدقهلية: مدرسة ومجمع خدمات حكومي

قبل أن يصل قطار مبادرة حياة كريمة إلى محافظة الدقهلية، كان أهالي قرية «كفر الحاج شربيني» إحدى القرى التابعة لمركز شربين، يعاونون من استخراج الأوراق الحكومية كالبطاقات الشخصية وشهادات الميلاد والوفاة والمعاملات البريدية، حتى انطلقت أعمال البناء لمجمع خدمات حكومي متكامل بالقرية وأوشكت الأزمة على الانتهاء.

مجمع خدمات حكومي

المهندس خالد محمد، المهندس التنفيذي المشرف على مجمع الخدمات الحكومي الجديد، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة أكّد في حديثه لـ«الوطن» أنَّ المبنى الجديد عبارة عن 3 طوابق يضم مركز تكنولوجي ومكتب للتموين والشهر العقاري ومكتب للسجل المدني لاستخراج البطاقات الشخصية للأهالي دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة إلى المركز وتحمل نفقات المواصلات والطريق.

كثافة الفصول

معاناة من نوع آخر طالت الطلاب في المدارس وأولياء أمورهم في القرية نفسها، في السابق كانت جدران المدرسة متهالكة، والمقاعد داخل الفصول بالية، كلما دخل المعلم في موعد الحصة وجد كثافة يصعب معها الشرح وتنهار معها العملية التعليمية، حتى وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لأعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة التعليم الأساسي بالقرية لإنهاء أزمة التعليم والتعلم.

«عندي بنت في المدرسة وكنت بخاف عليها من زحمة الفصل وحيطان المدرسة المتهالكة، دلوقتي الوضع اتغير تماما وبيتعلموا أحسن»، يقول محمد عبدالسلام، ولي أمر وأحد أهالي القرية، في حديثه لـ«الوطن» بينما يشير بيديه إلى المدرسة نفسها بعد التطوير والتجديد ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بالدقهلية «المكان بقى نضيف والفصول تشجع الطلبة على التعليم وكثافة الفصول قلت كتير عن الأول».

«السبورة الذكية» ومعمل الكمبيوتر ومقاعد جديدة، كل هذا شهدته مدرسة مجمع كفر الحاج شربيني بالقرية، بعد أعمال رفع الكفاءة والتطوير ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة،«ولادنا هيتعلموا صح ومش هنخاف عليهم من زحمة الفصل»، بحسب قول الأب محمد عبدالسلام.