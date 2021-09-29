ضبط 50 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 50 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وتحقيق الانضباط ورصد المخالفات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور الميداني على الأسواق ومتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية، للتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، ضمن خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء حفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

تحرير 50 مخالفة تموينية

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، أنه تم خلال الحملات تحرير 50 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين «عدم وجود شهادات صحية – عدم وجود سجل بيئي – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات – ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك وبدون تاريخ صلاحية»، حيث تم التحفظ على المخالفات وتحرير محاضر بالمخالفات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة نفذت أمس حملات تفتيشية ورقابية، على المنشآت الغذائية بالفترة المسائية، حيث تم المرور على 168 منشأة غذائية، وتم ضبط منشأتين تعملان بدون ترخيص، وتحرير 102 محضر للمنشآت المخالفة، حيث تنوعت المحاضر ما بين، «عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية».

وقال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 437 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 129 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.