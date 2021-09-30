تعرف على غرامة ركوب القطارات المختلفة بدون تذكرة.. تصل إلى 100 جنيه

يلجأ بعض الركاب إلى استقلال عربات القطارات المختلفة بدون تذكرة، لذا حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قيمة الغرامات التي سيدفعها أي راكب عبر قطارات السكة الحديد، في حال استقلاله للقطار دون شراء تذكرة.

غرامة استقلال القطارات بدون تذكرة

ونصحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جميع الركاب المسافرين عبر قطارات السكة الحديد بالحرص على الحصول على التذكرة قبل الصعود إلى القطارات، حتى لا يتعرضوا للغرامة، ونشرت القائمة الكاملة لقيمة الغرامات، كالتالي:

1 - غرامة ركوب العربات «توب في أي بي» بدون تذكرة: 100 جنيه.

2 - غرامة ركوب القطار «في أي بي» بدون تذكرة: 40 جنيها.

3 - غرامة ركوب القطارات الأسباني والفرنساوي بدون تذكرة: 30 جنيها.

4 - غرامة ركوب القطار الروسي بدون تذكرة: 50 جنيها.

5 - غرامة ركوب عربات قطارات «تحيا مصر» بدون تذكرة: 20 جنيها.

6 - غرامة ركوب القطارات المحسنة بدون تذكرة: 20 جنيها.

7 - غرامة ركوب القطارات المميزة بدون تذكرة: 20 جنيها.

«السكك الحديد» تطلق بعض التحذيرات للركاب

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد كشفت عن بعض التحذيرات من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ووجهت الركاب المسافرين عبر قطارات السكة الحديد بعدم فعلها حتى لا يتعرض أيا منهم داخل القطارات أو المواطنين للخطر، ولا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

ومن أبزر تلك التحذيرات:

أولا: عبور قائدي المركبات للسكة من الأماكن غير المخصصة للعبور.

ثانيا: السير عكس الاتجاه في أثناء عبور المزلقانات خلال غلقها.

ثالثا: عدم التزام أي مواطن بقواعد المرور في أثناء عبور المزلقانات.

رابعا: عدم التزام قائدي المركبات بالسرعة المقررة في أثناء الدخول على المزلقانات، والذي يؤدي إلى اقتحام وكسر بوابات المزلقانات.