مصدر: تعديل نظام حجز التذاكر في السكة الحديد لخدمة الركاب

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن سعي الهيئة لتعديل نظام حجز التذاكر في السكة الحديد لتفادي أي أخطاء تتعلق بالركاب، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على توفير خدمة متميزة للركاب وصيانة جميع القطارات والورش بصفة مستمرة.

تعديل نظام حجز التذاكر في السكة الحديد

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعديل نظام حجز التذاكر في السكة الحديد يعمل على حل مشاكل حجز التذاكر، بكل ما يريده الراكب مع نظام التطوير الشامل لقطارات السكة الحديد.

وتابع المصدر، أن نظام حجز التذاكر في السكة الحديد يسمح بحجز تذاكر محددة أو قصيرة خاصة لذلك يتم قطع التذكرة لأقرب منطقة متاحة، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على حل أي معوقات تواجه الركاب.

تعديل نظام حجز التذاكر في السكة الحديد هدفه حل مشكلات الركاب

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسيتم توقيع عقوبتين على أي مودع يدخل رصيف محطات السكة الحديد دون صرف تذكرة رصيف، حيث تصل العقوبات إلى الحبس، لافتا إلى أن الهيئة تبدأ خلال الأيام المقبلة، تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة.

وفي سياق منفصل، سبق أن أعلن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم تخصيص كمسارية على أبواب المحطات لتحصيل «تذكرة رصيف» من جميع المودعين بقيمة 3 جنيهات، مؤكداً أن جميع القطارات على الوجهين القبلي والبحري، تعمل بكامل طاقتها، موضحا أنّه لن يسمح لأي مودع للمسافر بدخول الرصيف دون تذكرة.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنّ تذكرة رصيف تعمل على تخفيف الزحام داخل العديد من محطات السكك الحديدية، وغير مسموح بدخول أي مودع لمسافر، دون قطع تذكرة رصيف، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات.