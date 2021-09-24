تزامنا مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات، خاصة من هم يسكنون على مسافات طويلة أو خارج المحافظة، عن الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلبة، كي يستطيعوا التنقل إلى المدارس والجامعات، باستخدام القطارات داخل السكة الحديد، لتصبح من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام.

وهناك عدد من الخطوات، التي وضعتها السكة الحديد، كي يتمكن الطلاب والطالبات من استخراج اشتراك القطارات، كما أن هناك أسعارا عدة للاشتراكات، تختلف باختلاف المسافة التي يقطنها الطالب كي يصل إلى وجهته.

ويتيح اشتراك قطارات السكة الحديد، يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط «المميزة والمطورة»، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلبة، وخطوات وأسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلبة، وفقا لما صدر عن السكة الحديد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلبة

1- التوجه لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد، وشراء استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.

2- إحضار صورتين شخصيتين وصورة بطاقة الرقم القومي.

3- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

4- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلبة

1- اشتراكات الطلاب تستخرج لمسافات من 15 كم حتى 400 كم.

2- تبدأ اشتراكات الطلاب من 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 أشهر.

3ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 أشهر.

4- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.

5- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

6- الاشتراك يستخرج لمدة 3 أشهر أو 9 أشهر.