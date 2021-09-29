4 تحذيرات من السكة الحديد للمواطنين: تجنبها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العديد من التحذيرات التي لا يجب على المواطنين فعلها حتى لا يُعرضوا حياتهم وحياة الركاب داخل القطار للخطر، وأيضا حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

في نقاط.. أبرز تحذيرات السكة الحديد للمواطنين

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التحذيرات الأربعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهي كالتالي:

1 - عدم الالتزام من جانب المواطنين بمختلف قواعد المرور خلال عبور المزلقانات.

2 - عدم التزام أي من قائدي المركبات بالسرعة المقررة خلال الدخول على المزلقانات، وهو ما يؤدي إلى اقتحام مع كسر بوابات المزلقانات.

3 - عبور أي من قائدي المركبات للسكة من خلال الأماكن غير المخصصة من أجل العبور.

4 - السير في عكس الاتجاه خلال عبور المزلقانات وهي مغلقة.

وزير النقل: تنفيذ حوالي 92% من إجمالي أعمال القطار الكهربائي

وفي سياق آخر كان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أن وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، قد نفذت حوالي 92% من إجمالي أعمال القطار الكهربائي، وأشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي سوف يقدم خدمات أوروبية إلى جمهور الركاب المسافرين، وأكد أنه سوف يتم مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تحديد سعر التذكرة الخاصة بالقطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة».

وأوضح وزير النقل أن القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة» سوف يكون وسيلة مواصلات عالمية، وأشار إلى أن أول قطار كهربائي داخل مصر تم تصميمه على الطراز الأوروبي.

وأضاف وزير النقل، إنه جرى بالفعل رفع 1.4 مليون متر مكعب من الأتربة، كما جرى ردم أيضا مليوني متر مكعب على طبقات، بالإضافة إلى تنفيذ 580 مترا مكعبا من الخرسانة، كما تم استخدام 56 طنا من الحديد.