تنفيذ قرار صرف الخبز من محافظة إصدار البطاقة التموينية بعد غد الجمعة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غد الجمعة الموافق 1 أكتوبر، تطبيق قرار فصل صرف الخبز في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، ليكون الصرف من خلال محافظة إصدار بطاقة التموين فقط، وذلك طبقا لما أعلنته الوزارة مسبقا بأن تطبيق القرار سيكون في 1 أكتوبر 2021.

رسالة تحذيرية استمرت شهرا كاملا

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت في طباعة رسالة نصية حول قرار فصل صرف الخبز، على بون الصرف منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وجاء نص الرسالة كالتالي: «سوف يتم صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين منذ 1 أكتوبر المقبل».

نص القرار الوزاري بخصوص الفصل

1- اعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية نطاق جغرافي مستقل.

2- تصرف بطاقات التموين من ماكينات نفس المحافظة الصادرة منها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.

3- إرسال رسالة لكل مواطن على بون صرف الخبز حول قرار فصل الصرف وموعد التطبيق.

4- توعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف وخاصة مواطنين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

اعتبار كل محافظة نطاق جغرافي مستقل

فيما أعلنت وزارة التموين، أنها أخطرت شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» على أن يتم اعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى نطاق جغرافي مستقل، وأن تصرف البطاقات التموينية من ماكينات نفس المحافظة الصادرة منها البطاقة.

72 مليون مواطن مستفيد

وتجدر الإشارة إلى أن كل مواطن في منظومة الخبز في مصر، يحصل على عدد 5 أرغفة يوميا من خلال بطاقة التموين، بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر هي إجمالي حصة المواطن الشهرية على بطاقة التموين، حيث يستفيد من هذه المنظومة 72 مليون مواطن.

نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى

ويستطيع أي مواطن من أجل التمكن من صرف الخبز بالمحافظة الكائن فيها، نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، أو من خلال التوجه لمكاتب التموين المطورة.