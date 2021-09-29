خالد الحجر يدعو بالشفاء لزكي فطين عبدالوهاب: كلنا بنحبك

وجّه المخرج خالد الحجر، رسالة محبة ودعوات بالشفاء للفنان زكي فطين عبدالوهاب، مشيرًا إلى مرور الأخير بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خالد الحجر عن زكي فطين عبدالوهاب: صاحبي من 30 سنة

وكتب المخرج خالد الحجر عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «يارب اشفي صديقي الحبيب زكي فطين عبدالوهاب، يارب تكون في خير وأمان، كلنا بنحبك بجد».

ووجّه «الحجر» رسالته إلى الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بقوله: «أنت بجد صديق وأخ وحبيب، أنت صاحبي الحبيب من 30 سنة».

زكي فطين عبدالوهاب يصاب بالسرطان للمرة الثانية

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قد أعلن في شهر يونيو الماضي إصابته بسرطان المخ، وذلك بعد فترة قليلة من تعافيه من سرطان الرئة، والذي قال عنه «تعاملت مع السرطان والمرض كأن واحد صاحبي عايش معايا».

وأعلن زكي فطين عبدالوهاب، إصابته بمرض السرطان للمرة الثانية، لمتابعيه عبر السوشيال ميديا بقوله «أصدقائي الأعزاء عملت تحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إن عندي سرطان في المخ المرحلة الرابعة، أسف إني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء».

وفي شهر يوليو الماضي، وجّه الفنان زكي فطين عبدالوهاب، رسالة شكر عبر حسابه بـ«فيس بوك» للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قال فيها: «ألف شكر وتقدير للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على مساندته لي فترة مرضي على مدار 3 سنين حتى الأن، أشكرك بجد».