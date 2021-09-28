وثائق نادرة لسنوات المجد الذهبي بمعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي

بمناسبة مرور 125 عاما على انطلاق أول عرض سينمائي شهدته مصر، لـ«الأخوين لومير»، افتتح الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، معرض «ذاكرة الإسكندرية السينمائية».

وكان معرض «الأخوين لومير»، أقيم بالإسكندرية في مقهي «زواني» يوم 6 يناير 1896، بعد أيام من أول عرض في العالم في «الجرايد كافية» في باريس في 25 ديسمبر 1895.

وثائق نادرة لسنوات المجد الذهبي

وأقيم معرض «ذاكرة الإسكندرية السينمائية»، برعاية جمعية كتاب ونقاد السينما، وإعداد الكاتب الصحفي محمد المالحي، وضم وثائق وصورًا نادرة لسنوات المجد الذهبي، لصناعة السينما في المدينة الساحلية، بالتعاون مع الباحث والمؤرخ مكرم سلامة، أحد أهم جامعي الوثائق والأرشيفات في مصر والعالم العربي.

وأبرز المعروضات التي شملها المعرض، رخصتي عرض سينمائي نادرتين، تعود إحداهما لعام 1899، بسينما «الهمبرا» بمحطة الرمل، وأخرى بتاياترو «عباس حلمي» لعرض أفلام سينمائية أيضا، وتعود لعام 1898، لتشغيل ماكينة «سينموغرافيا» و«ألعاب سينماوية».

كما شمل المعرض عقود توزيع عدد من الأفلام السينمائية بدور العرض في الإسكندرية، خلال الفترة من عام 1937 حتى عام 1967، إضافة لبعض أفيشات وملصقات الدعاية النادرة بالصحف المختلفة، للأفلام التي عرضت خلال بدايات القرن الماضي في الثغر.

كما يشمل المعرض أيضا «Making» فوتغرافي نادر لكواليس فيلم «صراع في الميناء» إنتاج عام 1956، للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، السكندري الأصل، يضم صورا ومشاهدات نادرة خلف الكاميرا لأبطاله، على رأسهم عمر الشريف وفاتن حمامة وأحمد رمزي.

ويضم المعرض «Making» فوتغرافي أيضا، لأربعة أفلام يونانية نادرة، تم تصويرها ما بين الإسكندرية والقاهرة، للمخرج المصري اليهودي الإيطالي الراحل، توجو مزراحي، وهي أفلام دكتور إيبامينونداس، إنتاج عام 1937، الفتاة اللاجئة وعندما يكون الزوج غائبًا، إنتاج عام 1938، وكابتن سكوربيون إنتاج عام 1943.