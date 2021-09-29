محافظ كفر الشيخ: «حياة كريمة» شملت 350 ألف نسمة بمركز مطوبس (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ مركز مطوبس الذي شملته مشروعات «حياة كريمة» يمثل 18 قرية رئيسية بواقع 350 ألف نسمة، أي 10% من سكان المحافظة ومساحتها، لافتًا إلى أنّه كان يعاني من بعض المشكلات في الخدمات وكان مصدرا للهجرة غير الشرعية، لكنه يشهد تطوير شامل على الأرض بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في الخدمات.

يشهد تدشين مقرات حكومية موحدة في القرى الرئيسية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ المركز سيشهد تدشين مقرات حكومية موحدة في القرى الرئيسية، لخدمة الأهالي في التموين والشهر العقاري والتوكيلات وغيرها من الخدمات، إضافة إلى إنشاء مجمعات زراعية وبيطرية.

فرص عمل بمجمعات حرفية صغيرة

وتابع محافظ كفر الشيخ: «سيتم توفير فرص عمل من خلال مجمعات حرفية صغيرة في القرى الأم، لتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإيجاد تمويل لها، ومساعدة الشباب لإعداد دراسة الجدوى وتسهيل الحصول على التراخيص وتدريب العاملين بهذه المشروعات».

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ نحو 60% من المدينة الصناعية مشغولة ببعض المنشآت، ومن يتقدم بطلبات للاسثتمار يحصل على دعم وتشجيع المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الدولة تشهد تطورا كبيرا في أوجه الحياة.

ولفت إلى أنّ المحافظة حريصة على إجراء مناقشات اجتماعية لتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن ويحلم بها: «الدولة تحقق أحلام المواطن على أرض الواقع بسرعة، كما يستهدف مشروع حياة كريمة تطوير الحياة في كل مراكز الجمهورية خلال 3 سنوات، وما يحدث في مطوبس هو نموذج رائد من حيث حيث نسب التنفيذ والإسراع فيها».