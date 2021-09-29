ضبط 8 أطنان مواد غذائية في مصنع لإنتاج حلوى المولد بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تموين مكبرة للتفتيش على المنشآت الغذائية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ.. نفذت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة بالمديرية، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج حلوى مولد النبوي الشريف دون ترخيص بناحية طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، بالمدينة الصناعية وتم التحفظ على 20 شيكارة «سوداني» زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي طن، و40 شيكارة سمسم مقشور ذهبي زنة الشيكارة 60 كجم بإجمالي طنين و400 كيلو جرام سمسم و20 شيكارة نشا ذرة غذائي زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي نصف طن نشا.

مواد غذائية معبأة بدون ترخيص

كما تم ضبط 40 شيكارة فول سوداني زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي طنين فول سوداني و20 شيكارة حمص زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي طن و15شيكارة سكر أبيض لزوم التصنيع زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 750 كيلو جرام و20 شيكارة جوز هند مبشور زنة الشيكارة 35كجم بإجمالي 700 كيلو جرام و50 كجم حلوي مولدالنبي معبأة ومعد للبيع كمنتج نهائي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2516 لسنة 2021جنح ا د ط بلبيس.

كما تم تحرير المحضر رقم 2517 لسنه 2021جنح ادط لصاحب محطة لتموين السيارات بناحية بلبيس لإدارة وتشغيل محطة تموين سيارات دون ترخيص وتم التحفظ علي طن بنزين 80 وطن سولار علي ذمة المحضر وجاري عرض المحاضرعلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.