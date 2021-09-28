الشرقية تستعد لموسم سقوط الأمطار بتغيير أعمدة الكهرباء المتهالكة

ناقش الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، استعدادات المحافظة والجهات المعنية بها، لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لجميع المعدات المستخدمة عند سقوط الأمطار وتسليك بالوعات تصريف المياه وعدم تراكمها في الشارع حتى لا تتسبب في غلقه وتعطيل مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس «غراب»، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء محمد أبو شقة، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

محافظ الشرقية يوجه بصيانة أعمدة الكهرباء واستبدال الأسلاك بأخرى معزولة

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة، تفاديًا لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظًا على أرواح المواطنين والمارة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة

وأوضح «غراب»، أن المحافظة انتهت من وضع خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، وذلك بالتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام ومركز التنبؤات الجوية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة.