تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

شهد منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء في البورصة المصرية، تباينا في أداء المؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.7%، عند مستوى 10377.74 نقطة.

مؤشرات البورصة خلال المنتصف

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.53%، إلى مستوى 2723.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3651.74 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.3%.

وهبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.6%، مغلقًا الجلسة عند 2293.12 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 305 مليون جنيه، من خلال التداول على 100.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14224 ألف صفقة.

توقعات بحركة المؤشرات

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أنه مع استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية، أن يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي الثاني عند 10200، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، قرب مستويات الدعم الرئيسية والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10450 وفي حالة اختراقه، يستهدف مستوى المقاومة الثاني عند 10600 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، تشير التوقعات إلى أنه في حالة انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، التي حققت مكاسبا كبيرة خلال الفترة الماضية، والعودة مرة أخرى إلى الصعود يستهدف «المؤشر السبعيني» مستوى المقاومة الرئيسي 2760 ثم 2830 نقطة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

ولا يزال الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، يثير جدلاً بين مختلف شرائح مجتمع سوق المال، وسط حالة من الغموض بشأن تطبيقه في الأول من يناير المقبل، أو تأجيله أو الإلغاء النهائي.

وكانت مؤشرات البورصة قد استهلت تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.