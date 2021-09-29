ندوة إرشادية للمزارعين عن الري الحديث في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لإستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديث لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.

تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ندوه إرشادية توعوية لمزارعي كفر بقطر سعد

وفي هذا الإطار، أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى تنفيذ ندوة إرشادية توعوية لمزارعي كفر بقطر سعد التابع لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، عن أهمية التحول من طرق الري بالغمر إلى الري الحديث وذلك في حضور الدكتور عبد التواب زيدان أستاذ هندسة الري والصرف بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والمهندس محمد إبراهيم سالم مدير عام إدارة البساتين، والمهندس أحمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بمنيا القمح وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين ومهندسو إدارة منيا القمح الزراعية.

أهمية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من الندوة هو تعريف الحضور بأهمية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لما يقدمه من ترشيد لإستهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية وزيادة ربحية المزارع وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات لتوعيتهم بكيفيه استخدام أحدث الاساليب العلميه في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للمحاصيل الزراعية.